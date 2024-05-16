6-8 Ekim olayları davasında mahkeme cezaları açıkladı Kobani davasında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 10 yıl hapis cezası kararı verildi.

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Kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen, Kobani bahanesiyle Türkiye'de düzenlenen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin davanın karar duruşması yapıldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşma sonrasında 130 sayfalık karar metninin okunmasına geçildi.

108 sanığın yargılandığı davada kararlar alfabetik sırayla açıklandı.

Ahmet Türk 10 yıl ceza aldı

Bu kapsamda 81 yaşındaki Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

HDP MYK üyelerine verilen cezalar

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.

6-8 ekim olayları ve dava süreci

Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istendi.