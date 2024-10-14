İHA

İçişleri Bakanlığı, 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarıyla 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada paylaştığı içerikte şu ifadeler yer aldı:

SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇÖKERTİLDİ

Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü Jandarma tarafından planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi. Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden;



91’i TUTUKLANDI.



24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"ÇETELER KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

"Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar" açıklamalarında bulunan Yerlikaya, "Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu detaylara yer verildi: