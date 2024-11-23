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İHA

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu...

Yukarıda yer alan 3 ilde, 12 yenidoğan bebek SGK'dan fazla para alabilmek için öldürüldü.

12 yenidoğan bebeği öldüren ve kendilerine "Yenidoğan Çetesi" ismi verilen şahıslar, hesap veriyor.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, altıncı gününde devam ediyor.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor.

Altıncı günde duruşma, saat 11:00 itibariyle elebaşı Fırat Sarı'nın savunmasıyla başladı.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Davanın görüldüğü salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Sanık kürsüne gelen Fırat Sarı, kendisini tanıtarak söze başladı.

AYLIK GELİRİNİ İLK GÜN SÖYLEDİ

Davanın ilk gününde kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu ve 2 çocuk babası olduğunu söylemişti.

BAŞKA ŞİKAYETÇİLER DE ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi.

Gelen yeni dilekçelerin, savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

582 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, sanıklardan doktor Fırat Sarı ve doktor İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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AMBULANS ŞOFÖRÜNE İSE 589 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

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