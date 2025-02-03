6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin 2. yılında eğitime 1 günlük ara

AA

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde deprem felaketi ile sarsıldı..

Yaşanan acı olayda, çok sayıda vatandaşımızı kaybederken birçok ilimizde de büyük yıkımlar meydana geldi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı düzenlenecek.

Anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri kapsamında ise Kahramanmaraş ve Malatya genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitime bir günlük ara verilmesine karar verildi.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ DUYURDU

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

"KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ BÜTÜN ÇALIŞANLAR 6 ŞUBAT 2025 TARİHİNDE İDARİ İZİNLİ SAYILACAKTIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş, güvenlik) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır.

MALATYA'DA EĞİTİME ARA

Malatya'da da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim-öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

"KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZDA ÇALIŞAN PERSONELİMİZ, TÜM TEDBİRLER ALINACAK ŞEKİLDE BİR GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILACAKTIR"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün idari izinli sayılacak." ifadeleri kullanıldı.