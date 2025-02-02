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DHA

Türkiye'nin tarihindeki en yıkıcı felaketlerden biri olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümüne günler kaldı. Bu felaket sonucunda 50.000'den fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan ise yaralandı.

Özlem Kara (40), bu trajik olayda eşi ve üç çocuğunu kaybederek büyük bir acı yaşadı.

ÖLMEDEN GÜNLER ÖNCE KIZI “AYAKLARININ ÜZERİNDE DUR ANNE” DEMİŞ

Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Özlem, bacağına düşen kolon nedeniyle felç kaldı ve 7 ameliyat geçirdi. Fizik tedavi süreci devam eden Kara, yaşamını kendisi gibi enkazdan çıkarılan kedisi ve muhabbet kuşu ile sürdürüyor.

Kara, deprem anını bir an olsun aklından çıkaramadığını söyledi.

Kara, "6 Şubat'ta deprem anında uyandık. Çocuklarımın 'Anne deprem oluyor' çığlıkları hala kulağımda. Bir anda bina yıkıldı. Gözümü açtığımda bacaklarım kolonların altında kalmıştı. Kızım İpeknur, depremden birkaç gün önce bana 'Anne kendi ayakların üzerinde durmalısın' diye tavsiyede bulunmuştu. Şimdi onun tavsiyesi üzerine yürümek için elimden geleni yapıyorum.” diye konuştu