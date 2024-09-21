6 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, 6 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi.

6 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Atamalar şu şekilde yapıldı:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik,



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül,



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Aydın,



Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,



İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat,



Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik

DİĞER ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı.

Yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı. Karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ise Alparslan Çevik atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar, Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen Arıöz Bozkuş, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Özdede, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit Çağdaş ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf Karslı atandı. Karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ferhat Güngör görevden alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Başmüfettiş Muzaffer Barış Morgül getirildi.