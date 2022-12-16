6 yaşındaki çocuk gelinin şüphelilerinin ifadesi

6 yaşındaki çocuk gelinle ilgili dava kapsamında tutuklanan baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı.

Türkiye gündeminde, 6 yaşındaki çocuk geline evliliğin oyun olarak anlatılması ve tecavüzün o yaşlardayken başlaması var.

Olayın ortaya çıkması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame, geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede; Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Şüphelilere tutuklama talebi istendi

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından, tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

Ayrı ayrı tutuklama kararı çıktı

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı.

İstekli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

İfadeleri ortaya çıktı

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı.

"Önce tutuklama kararı verilmedi"

Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel'in, "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben Rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır." dediği öğrenildi.

"Kendim teslim oldum"

Kadir İstekli'nin ise, "Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak mayısa verildi. Sonra ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum." diye konuştuğu kaydedildi.

Güvenlikli cezaevine götürülmesi bekleniyor

DHA'nın haberine göre, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin İstanbul’da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.



