600 sosyal medya fenomeni mercek altında! Ticaret Bakanlığı'nın incelemesine MASAK da dahil oldu Ticaret Bakanlığı'nın 600 fenomen hakkında başlattığı inceleme derinleşti. Bakanlığın incelemesine MASAK ve vergi müfettişlerinin dahil olmasıyla birlikte çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor..

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmasının ardından gözler sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen fenomenlere çevrildi..

Ticaret Bakanlığı, diğer sosyal medya fenomenleri için düğmeye bastı..

Kısa sürede zengin olmaları ve lüks yaşamlarını sosyal medyada paylaşmalarıyla gündemden düşmeyen fenomenler, son dönemde gelen yoğun şikayetler üzerine incelemeye alınıyor.

Buna göre 600'e yakın sosyal medya fenomeni araştırılıyor..

Çalışmaların sürdüğü konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bakanlığın inceleme derinleştirildi..

MASAK devrede

Buna göre, MASAK ve vergi müfettişleri de olaya müdahil oldu.

Nihal Candan - Bahar Candan tutuklandı

Öte yandan, Polat çiftinin ardından dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına olan fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.