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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken fenomenlerden biri de Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler.
Yarışma programına katılarak isimlerini duyuran ve sonrasında lüks yaşantılarıyla paylaşımlar yapan ikili, mercek altına alındı.
Kara para aklama ve dolandırıcılıktan dava açıldı
Ardından geçtiğimiz gün ansızın polis ekiplerince evlerine baskın yapıldı ve Candan kardeşler gözaltına alındı.
İddiaların odağında ise suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçları yer aldı.
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Fenomen kardeşlerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Tutuklandı
Candan kardeşler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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