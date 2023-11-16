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Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına olan fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.