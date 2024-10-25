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İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırdığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, SGK tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8 bin 786'ya çıkardıklarının da bildiren Işıkhan, ilaçların, hastalara şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

'58'İ YERLİ ÜRETİM OLMAK ÜZERE 61 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI'

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: