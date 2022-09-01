AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.

Dış politika masada

Toplantının dış politika başlığında, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarının NATO'ya taşınması ile Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen barış diplomasisi ele alınacak. Tahıl koridorunda gelinen son durum da değerlendirilecek.

2023 seçim çalışmaları değerlendirilecek

İç siyasette gündem 2023 seçim hazırlıkları olacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında teşkilatların çalışmaları ve sahada sürdürülen hazırlıklar değerlendirilecek.

Ekonomide atılacak adımlar, terörle mücadele operasyonları ve Meclis'in yeni yasama yılı hazırlıkları da öne çıkan başlıklar arasında olacak.

Ömer Çelik açıklamada bulunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK'nın ardından basın toplantısı yapacak.