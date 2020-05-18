İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Çemçe grubunun tamamen yok edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllütimler oluşturulmuştur.

Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan 2'nci Jandarma Komando Bölük Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çİftçi de bölüğünden gönüllü 1 tim ile bu operasyona iştirak etmiştir.

JANDARMA YÜZBAŞI FERHAT ÇİFTÇİ ŞEHİT OLDU

Kahraman Yüzbaşımızve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girmek suretiyle teröristleri, saklandıkları yerde tespit etmiştir. Çıkan çatışmada 3 terörist,silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile 2 jandarma personelimiz yaralanmış olupbölgeden helikopterle hemen hastaneye sevk edilmişlerdir. Kahraman personelimiz Çiftçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı; yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."