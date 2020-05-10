65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıktı

Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı bugün esnetildi.

Yaşlılar uzun bir aradan sonra sokaklara çıktı.

YASAK ESNETİLDİ, YAŞLILAR DIŞARI ÇIKTI

Bugün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarı çıkmalarının kendilerine iyi geldiğini söyledi.

Alınan tedbirler kapsamında eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan vatandaşların mutluluğu görülmeye değerdi.

Yasağın kalkmasını fırsat bilenler soluğu parklar, bahçeler ve sahillerde alırken, bir grup vatandaş da Eyüpsultan Camii'ne gitti.

Camiye gelen vatandaşlar şadırvanda abdest alıp, Eyüpsultan Türbesi’nde dua ettiler.

Yasağın kısa süreliğine de olsa kalktığına sevindiklerini dile getiren yaşlılar, cami avlusunda yürüyüş yaptı.

"DIŞARI ÇIKTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yasağın kalkmasına sevinen Bahar Tanrıverdi, “2 aydır evdeyiz, hiç dışarı çıkmadık. Evde bunaldık ama Allah bunu bize imtihan olarak verdi. Dışarı çıktığım için çok mutluyum. İnşallah çocuklarım, torunlarım da çıkar. Allah ülkemize sağlık, sıhhat, afiyet versin” dedi.

"DEVLETİME GÜVENİYORUM"

Devlete güvendiğini belirten Mustafa Kılınçkan, “Milletin başında bu devlet olduğu sürece Allah’ın izni ile hiçbir şey olmaz. Ben devletime güveniyorum. Onlar bir şey biliyor ki bizi evde tutuyor. Bizi ve sağlığımızı düşünüyorlar. Şuan dışarı çıktığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"EYÜPSULTAN CAMİİ'İNDE DUA ETTİM, FERAHLADIM"

Evde bunaldığını söyleyen Hüseyin Ural, “Evde sıkıldık, sıkılmadık dersek yalan olur. Eyüpsultan Camii’ne 2 aydan sonra yeni geldim. Hemen bir dua ettim, ferahladım. Evde kalınca bunalıma giriyoruz” ifadelerini kullandı.