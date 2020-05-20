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    65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izni genelgesi

    İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" konulu genelge gönderildi.
    • AA
    • 20.05.2020 - 23:09
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    65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izni genelgesi

    "Seyahat izin belgesi" talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

    EN AZ 30 GÜN KALMA ŞARTI

    Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI SÜRECEK

    65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

    REFAKATÇİLER, 72 SAAT İÇİNDE DÖNEBİLECEK

    Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek.

    İZİN BELGESİ NASIL ALINACAK

    65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi talebini, yarın saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamdan ya da "Alo 199" hattından yapabilecek.

    HASTALIKLA İLGİLİ OTOMATİK SORGU

    Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin koronavirüs evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak

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