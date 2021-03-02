65 yaş ve üstü kısıtlamaları bitti mi, hangi illerde? 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri..

65 yaş ve üstü kısıtlamaları bitti mi, hangi illerde? 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri..

Koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme kararları, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. 65 yaş ve üstü için kısıtlamalar kalktı mı? İşte 65 yaş sokağa çıkma saatleri..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu.

Açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıp kaldırılmayacağı merakla bekleniyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni genelgeye göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Akabinde, hangi illerde 65 yaş kısıtlamaları bitti? sorusu gündeme geldi. İşte 65 yaş ve üstü yasakların sona erdiği iller..

65 YAŞ VE ÜSTÜ KISITLAMALARI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı genelgeye göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İşte Sağlık Bakanlığı’nın açıkladı risk haritasına göre yasağın uygulanmayacağı iller şöyle sıralandı:

65 YAŞ YASAKLARI BİTEN İLLER

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

YASAĞIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.