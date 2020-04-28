65 yaşındaki hasta koronayı yendi, sağlıkçılara seslendi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki 7 günlük koronavirüse tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 65 yaşındaki erkek hasta, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Solunum sıkıntısı, öksürük ve nefes darlığı şikâyeti ile AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilen ve koronavirüs teşhis edilen hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Petek Şarlak Konya tarafından yoğun bakıma yatırıldı.

SON TEST NEGATİF ÇIKTI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk ve Dr. Oğuzhan Dilek ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Erhan Bozkurt ve Dr. Semiha Orhan tarafından takip edilen hastanın, 7 günlük tedavisinin ardından solunum sıkıntısı ortadan kalktı ve testi negatifleşti.

İZOLASYON KURALLARINA UYACAK

Hasta, bundan sonraki süreçte başka rahatsızlıkları için kullandığı ilaçlara devam etmenin yanı sıra beslenme, uyku düzeni, hijen ve kendi evinde izolasyon kurallarına da uymaya devam edecek.

65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci İZLE

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Taburcu olmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaşındaki hasta, “Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun. AFSÜ’de çok iyi bir tedavi gördüm. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KRONİK HASTALAR ÖLÜM RİSKİ TAŞIYOR

Prof. Dr. Neşe Demirtürk, koronavirüs hastalığının, vakaların sadece yüzde 15-20’sinde ağır akciğer hastalığı tablosunda seyrettiğini söyledi. Hastalardaki en önemli şikâyetlerin ateş yüksekliği, öksürük ve nefes darlığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirtürk, özellikle yaşlı ve hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerin hastalığı çok daha ağır geçirdiğini ve ölüm riski ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"ERKEN TANI SONUÇ VERİYOR"

Bu bireylerde hastalığın erken fark edilip tedavinin erken başlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirtürk, şöyle konuştu:

“Her ne kadar mevcut ilaçların yüzde 100 etkin olduğu kanıtlanmamış olsa da, özellikle hidroksiklorokin ve favipiravir ilaçlarını birlikte ve erken dönemde kullandığımız hastalarda oldukça iyi klinik yanıtlar alınıyor. Bu tedaviler ülkemizde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberde yer alan ve Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar arasındadır. Erken tedavi ile hastaların yoğun bakım ihtiyaçları azalabiliyor. Ancak bu hastaların iyileşip taburcu olduktan sonra bir süre daha virüsü yayabilecekleri ve bu yüzden taburcu olduktan sonraki 14 gün boyunca sıkı izolasyon koşullarına uymaları, salgının kontrolünde son derece önemlidir.”