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    6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantılarına ara verdi

    6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantılarına ara verdi

    2023 seçimlerinde yarışacak Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masa liderleri 45 gün toplantı yapmama kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:33
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    2023 seçimlerine az bir zaman kala siyasi partiler de hazırlıklarına devam ediyor...

    Seçimler için koalisyonu benimseyen CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi liderleri de 6'lı masayı kurarak birlikte hareket etme kararı aldı.

    Aday kim olacak?

    Ancak masanın kuruluşundan bu yana liderler, "Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak?" sorusuna cevap bulamadı.

    6 lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantılarına ara verdi #1

    8 ayda 6 toplantı

    Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaklaşık 8 ayda 6 kez toplanan muhalefet liderlerinin Saadet Partisi'nin misafirliğinde gerçekleşen son toplantıda da aday belirleyememesi, parti tabanlarında eleştirilere neden oldu.

    Masaya 45 gün tatil

    Toplantıların ilk turunda sonuç alamayan 6'lı masa liderleri, adayın 2. tur toplantıların sonucunda belirleneceğinini belirtip, 2 Ekim'e kadar toplanmama kararı alarak tatile çıktı.

    6 lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantılarına ara verdi #2


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