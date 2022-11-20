6'lı masa Pençe Kılıç Harekatı'na sessiz kaldı

TSK tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan harekat sonucu 89 hedef imha edildi. Yapılan harekata 6'lı masa partileri sessiz kalırken, HDP ise operasyonun durdurulmasını istedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstiklal Caddesi'nde şehit olan vatandaşlarımızın kanını yerde bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç Harekatı" başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Hesap zamanı" paylaşımıyla duyurulan operasyonda terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

89 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

6'lı masa sessiz kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlarına devam ederken bir masa etrafında 6 parti tarafından oluşturulan ittifak operasyona sessiz kaldı.

İyi Parti'den yapılan operasyonla ilgili destek açıklaması gelirken, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti hala sessizliğini koruyor.





HDP'den operasyonu durdurun çağrısı geldi

6'lı masada sessizlik hakimken, masanın gizli ortağı olarak tabir edilen HDP'den ise operasyonu durdurun çağrısı gelirken, ölürülen teröristlere rahmet dilendi.

"Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz"

HDP'nin söz konusu açıklamasında, "Kobani, Tel Rıfat ve Şengal'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

İyi Parti destek verdi

Meral Akşener, "Dün gece geç saatlerde Suriye'de başlayan sınır ötesi harekât için ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin, inşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle o zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum." dedi.