6'lı masada 'adayımız kim olacak' krizi

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masa liderlerinin ortak bir fikirde buluşamaması, masanın dağılma riskini artırdı.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

Seçimler için geri sayım başlarken CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları ittifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak 6'lı masa altında çalışmalarına başladı.

Ancak masanın kuruluşundan bu yana liderler arasında kriz hakim...

Aday ve HDP tartışması

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, 6'lı masada belirsizlik devam ediyor.

CHP'nin HDP'yi ittifakta isteyip İyi Parti'nin istememesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday göstermek istemesi, masa üzerindeki ilk krizi başlattı.

Kılıçdaroğlu kendisini, Akşener ise Yavaş'ı aday istiyor

Adaylık için daha önce Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile çekişen Kılıçdaroğlu, iki başkanının da önünü kesti.

CHP Lideri'nin bu atağı sonrası karşı hamle, İyi Parti Lideri Akşener'den geldi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Akşener, 6'lı masanın adayının Mansur Yavaş olacağını belirtip aksi halde masadan kalkacağını duyurdu.

Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinde Abdullah Gül sesleri

Öte Yandan masanın muhafazakar partileri olarak adlandıralan Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

3 parti de masa adayının eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olması yönünde fikir beyan ediyor.

Demokrat Parti CHP'den yana

Diğer taraftan masanın en düşük oy oranına sahip Demokrat Partisi ise CHP'nin tüm kararlarına evet diyor.

Seçimlere çoklu adayla hazırlık

Hal böyle olunca 8 ayda 6 kez adaylık için görüşen 6'lı masanın 2. tur görüşmelerini görmeden dağılacağı veya devam edilmesi halinde ise masanın seçimlere çoklu adayla gidileceği kulislerden gelen son bilgiler.