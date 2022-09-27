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    6'lı masada bakanlık kavgası

    6'lı masada bakanlık kavgası

    İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz katıldığı yayında, "Altılı Masa’da altı parti aynı büyüklükte değil" dedi. Bilge Yılmaz'ın bu sözlerine Deva Partisi'nden sert tepki geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:32
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    2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

    Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor.

    Altılı masa henüz cumhurbaşkanı adaylarını açıklamazken, şimdiden bakanlık koltukları için arayışlar ve talepler başladı.

    İyi Parti'den bakanlık çıkışı

    İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, katıldığı bir Twitter Space odası yayınında, bulunduğu ittifakı kızdırabilecek ifadeler kullandı.

    "İki büyük ortak olarak CHP’yle anlaşacağımıza inanıyorum"

    Ekonomiye ve genel seçimlere ilişkin konuşan Bilge Yılmaz, "Altılı Masa’da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP’yle anlaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    6 lı masada bakanlık kavgası #1

    "Beklentilerim var ama paylaşmam doğru olmaz"

    Bilge Yılmaz, "Doğru kadroların göreve geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tek parti olmasındansa daha zor bir süreç. Ama inanın böyle görüşmeler olayın kolay kısmı. Önce seçimleri kazanalım, gerisi gelir. Tabii seçimler kazanılmadan önce bu tür görev paylaşımları olacaktır. Son detaylarının daha sonraki tarihlerde olacağını düşünüyorum. Ekonomi önemli kadroları bir partiye de verilebilir, birkaç partiyle de paylaşılabilir. Benim kendi beklentilerim var ama onları burada paylaşmam doğru olmaz." dedi.

    6 lı masada bakanlık kavgası #2

    Deva Partisi'nden tepki geldi

    Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Twitter'dan Bilge Yılmaz'ın sözlerine yanıt verdi.

    Bilge Yılmaz'ın sözlerini alıntılayan Mehmet Emin Ekmen, "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey!" ifadelerini kullandı.

    6 lı masada bakanlık kavgası #3

    6 lı masada bakanlık kavgası #4


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