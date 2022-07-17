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    6'lı masada gündem 15 Temmuz etkinlikleri

    6'lı masada gündem 15 Temmuz etkinlikleri

    Gazeteci Çağlar Cilara Millet İttifakı’ndan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerde, iktidara gelmeleri durumunda 15 Temmuz’u resmi tatil olmak çıkaracaklarını ve etkinlikleri kısıtlayacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 21:11
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    15 Temmuz kanlı darbe girişimi, altıncı yılında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anıldı.

    15 Temmuz anmasının üzerinden 2 gün geçmesinin ardından gazeteci Çağlar Cilara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Cilara, altılı masanın bazı isimleriyle yaptığı görüşmeyi aktardı

    Cilara, altılı ittifaktan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Cilara, ittifak üyelerinden bazılarının 15 Temmuz’u resmi tatil olmaktan çıkarıp, her yıl düzenlenen etkinlikleri kısıtlayacaklarını söylediğini ifade etti.

    "15 Temmuz'u resmi tatil olmaktan çıkarıp, etkinlikleri kısıtlayacaklar"

    Cilara, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Yaptığım görüşmelerde 6’lı ittifaktan bazı isimler iktidara gelirlerse 15 Temmuz’u resmi tatil olmaktan çıkaracaklarını ve etkinlikleri de kısıtlayacaklarını söylüyor. Fakat aralarında 15 Temmuz konusunda fikirleri iktidarla örtüşenler de var. Kafalar karışık.”

    6 lı masada gündem 15 Temmuz etkinlikleri #1

    6 lı masada gündem 15 Temmuz etkinlikleri #2


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