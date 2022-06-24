6'lı masada iktidara gelirsek kim nereye atanacak hesapları

6'lı masada iktidara gelirsek kim nereye atanacak hesapları

Cumhur İttifakı'nın karşısında birleşen muhalefet partileri, iktidara gelmeleri durumunda Merkez Bankası'ndan TRT'ye kadar hangi makama kimin göreve getirileceği konusunda pazarlıklara başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kurulan 6'lı masada, kıran kırana bir pazarlık süreci var.

Liderler arasında gerilim oldukça yüksek.

Öyle ki yapılacak son toplantı öncesi liderlerin talimatıyla kurmayları CV toplamaya başladı.

Merkez Bankası, TRT..

2023 yılında yapılacak seçimlerde iktidara gelmeleri durumunda kimin hangi göreve geleceğinin arayışına giren 6'lı masa liderleri; Merkez Bankası, TRT gibi kurumlarda yönetimde yer alan herkesle yolları ayırmayı planlıyor.

Koltuk garantisi isteyenler

Bilindiği üzere masanın küçük ortaklarından Saadet Partisi ve Demokrat Parti, seçimlerden önce her şeyin belirlenmesini istedi ve koltuk garantisi istedi.

Dışişleri Bakanlığı'nı isteyenler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hedefi iktidar değişiminde dışişleri bakanlığı. Davutoğlu'nun bu konudaki rakipleri ise Sezgin Tanrıkulu ve Ünal Çeviköz.

Ekonomi yönetimine girmek isteyenler

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın hedefinde ise ekonomi yönetimi var.

Babacan'ın bu alandaki rakipleri ise oldukça güçlü.

CHP'nin ekonomi kurmayları Ali Babacan'a kesinlikle ekonomi konusunda güvenilmemesi görüşünde.

Faik Öztrak ve Aykut Erdoğdu isimler Babacan ismine karşı.

İyi Parti'den Erhan Usta da ekonomi yönetimine talip.

Dertleri hizmet değil, koltuk

6'lı masada pazarlıkları kıran kırana devam ederken, seçim anketleri de yapılıyor.

Muhalefet partilerinin bu koltuk yarışı nedeniyle seçmeni ikna edemediği görülüyor.

Anketlerde, Türkiye'nin sorunlarını çözecek kişi olarak en yüksek oran ile Recep Tayyip Erdoğan gözüküyor.