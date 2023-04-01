6'lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi: Meral Akşener savunuyor Temel Karamollaoğlu karşı çıkıyor Saadet Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili zıt görüşlerine İyi Parti'den net bir tutum. Akşener yaptığı açıklamada, Kimse cayamaz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi.

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Türkiye, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Danıştay 10. Dairesi, kararın iptali istemine ilişkin yapılan başvuruları ise reddetti.

Seçimlere kısa bir süre kalmışken İstanbul Sözleşmesi muhalefet cephesinde bazı partilerin seçim vaatleri arasında yer alıyor.

6'lı masada kargaşa hakim

6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nda ise bir kargaşa hakim.

İlk olarak adaylık yarışında kendini gösteren anlaşmazlık durumu sonucu masa dağılmanın ucundan son anda döndü.

Belirgin bir biçimde 6 partinin ortak bir çizgide bulaşamadığı masada ortak politikaların nasıl belirleneceği konusu ise merak konusu.

Son tartışma konusu İstanbul Sözleşmesi

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi ise İstanbul Sözleşmesi.

CHP ve İyi Parti temsilcileri yaptıkları açıklamalarda iktidara gelir gelmez ilk yapacakları işin İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacağını belirtirken Saadet Partisi ise bu konuda aynı görüşe hakim değil.

Temel Karamollaoğlu'nun çıkışları gündemde

Son günlerde Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun çıkışları gündemde.

Temel Karamollaoğlu, muhalefetin genel hatlarıyla kabul ettiği LGBT konusunu sert bir dille, "Aile kadın ve erkekten oluşur" sözleriyle veto etmişti.

"İstanbul Sözleşmesi dediğiniz zaman başka şeyler hatra geliyor"

Geçtiğimiz günlerde KRT TV'de programa katılan Karamollaoğlu, "İstanbul Sözleşmesi partinizle CHP arasında bir görüş ayrılığına neden oldu mu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Hiç bu güne kadar bir çatışma söz konusu olmadı. Bizim aile ve kadının korunması konusunda hiçbir tereddüdümüz yok ki. Ama İstanbul Sözleşmesi dediğiniz zaman başka şeyler hatra geliyor. Ben bahsetmeyi doğru bulmuyorum. İçinde doğru olan yerler var doğru olmayan yerler var.

Akşener'den üstü örtülü mesaj

Saadet Partisi'nin bu açıklamalarına ise ittifak ortağı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.

Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün akşam Beyoğlu Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerle bir araya geldi.

Akşener öğrencilerle buluşmasından onların merak ettiği sorulara yanıt verdi.

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

Seçimden sonra İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili nasıl bir yol izleneceği sorulan Akşener şu cevabı verdi:

Kimse cayamaz. En ufak bir tereddüt yaşanmasın. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

İyi Parti Lideri yaptığı bu açıklama ile birlikte ittifak ortağı Saadet Partisi'ne bir mesaj verdiği değerlendiriliyor.