Temel Karamollaoğlu: Aile kadın ve erkekten oluşur, hadi oradan Altılı masada LGBT kavramına karşı çıkan tek parti olmasıyla bilinen Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu, "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Siyasi partiler bir yandan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, diğer yandan da seçim politikalarını vatandaşlara duyuruyor.

Altılı masayı oluşturan partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor.

Ancak bazı konularda süren anlaşmazlık gittikçe büyüyecek gibi.

Bu anlaşmazlıkların en başında ise LGBT meselesi geliyor.

Masada tek destek vermeyen taraf Saadet Partisi

Altılı masada Saadet Partisi'nin dışındaki diğer partiler LGBT'ye destek veriyor.

Yalnızca Saadet Partisi'nin bu duruma karşı olduğu bilinirken bugün Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Partisinin Genişletilmiş İl Divanı'nda konuşan Karamollaoğlu, konuşmasında LGBT meselesini ele aldı ve ortaklarına göndermede bulundu.

"Aile kadın ve erkekten oluşur, hadi oradan nereden çıktı bu saçmalık"

Karamollaoğlu konuyla ilgili, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı." ifadelerini kullandı.

Aile kavramının önemine değinen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: