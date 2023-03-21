Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından İyi Parti'de yaşanan istifa dalgasının boyutu ortaya çıktı. Erhan Usta, partiden 30 bin kişinin istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye, tarihi 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı senelerdir adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken Millet İttifakı'nda adaylık kavgası yaşandı.

Ortak adayda mutabık kalamayan 6'lı masada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı adeta dağıttı.

CHP'yi bölmeye çalıştı

Sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener, burada yaptığı konuşmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Aday olmaları yönünde iki başkana seslenen Akşener, taraflardan beklediği yanıtı alamadı.

Bunun üzerine Yavaş ve İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.

Akşener'in tepkisinden sonra İyi Parti'de istifalar yaşandı

Beklediği desteği bulamayan Meral Akşener’in masadan kalkması İyi Parti’de de tepkiye neden olmuş, o süreçte birçok parti üyesi istifa etmişti.

Kaç kişinin istifa ettiğini açıkladı

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Akşener 6’lı masadan kalkınca İyi Parti'den istifa eden üye sayısını açıkladı.

"25-30 bin üye istifa etti"

Habertürk yayınına katılan Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını açıklamasının ardından 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı.

Krizin İyi Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya Erhan Usta, şu şekilde yanıt verdi: