6'lı masanın Saraçhane mitingi beklenen ilgiyi görmedi

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis cezasını protesto için miting düzenleyen 6'lı masa beklediği kalabalığı bulamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçtiğimiz gün verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı kamuoyunun gündemine oturdu.

Ceza sonrası ise muhalefet kandaından 6'lı masa Saraçhane’de İmamoğlu'na Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor adlı miting düzenledi.

Muhalefet liderleri bir arada

Düzenlenen mitinge 6'lı masadan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılım sağladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise vekili Sabri Tekir yer aldı.

Katılım beklenenden az

Ancak 6 partinin de partilerine gönül verenlere çağrısı gereken desteği bulamadı.

Saraçhane'de daha kalabalık bir kitle toplamayı hedefleyen muhalefet partilerinin

beklenilen kalabalığı toplayamayınca devreye İBB yönetimi ve masadaki partilerin belediyeleri girerek, çareyi belediye personellerini alana getirmekte buldu.