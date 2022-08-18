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    6'lı masanın 'seçimi kazanır mıyız' anketi

    6'lı masanın 'seçimi kazanır mıyız' anketi

    6'lı ittifakın yaptırdığı ankette "Bu ittifak seçimi kazanamaz" diyenlerin oranı yüksek çıkarken, katılımcıların çoğunluğu masanın Türkiye'ye umut olacağını düşünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 08:55
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    2023 seçimlerine geri sayım başladı.

    AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurdukları Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi ile birlikte hareket etme kararı almıştı.

    Ancak masadaki en büyük sorun, mevcut bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenememesi...

    Konuyla ilgili ise masa liderleri, kamuoyu yoklaması için anket yaptırma kararı aldı.

    Son olarak ise 21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısında liderlere sunulacak ilk anketin sonuçları yayınlandı.

    Gazeteci Mahmut Aydın'ın haberine göre ADAMOR tarafından temmuz ayında tamamlanan ankete göre, gelen sonuçlar masa liderlerine güvensizliği ortaya koydu.

    Masadaki iş birliği kalıcı olmaz

    Araştırmaya göre, halkın yüzde 50,2’si 6’lı masanın iş birliğinin kalıcı olacağını düşünmüyor.

    AK Parti'ye alternatif olunmayacağını düşünenler fazla

    Halkın yüzde 50'sinden fazlası 6’lı masanın AK Parti karşısında bir alternatif olabileceğine inanmıyor.

    Masa umut olmadı

    Masanın Türkiye’nin daha demokratik bir ülke olmasını sağlayacağına inanmayanların oranı ise yüzde 51,5.

    Araştırmaya göre halkın yüzde 55,5’i 6’lı masanın topluma umut olduğunu düşünmüyor.

    Seçimi kazanamazlar

    2023 seçimlerinde 6’lı masayı oluşturan ittifakın kazanacağını düşünmeyenlerin  oranı da yüzde 52,2.

    Halkın yüzde 47,8’i ise altılı masanın kendisini topluma yeterince anlatamadığı görüşünde. Bu eleştiriyi getirenlerin HDP seçmeni ile Millet İttifakı'na oy verenlerden oluşması dikkati çekti.

    6 lı masanın seçimi kazanır mıyız anketi #1

    6 lı masanın seçimi kazanır mıyız anketi #2

    6 lı masanın seçimi kazanır mıyız anketi #3


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