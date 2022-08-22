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    6'lı masanın toplantılarında Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı

    6'lı masanın toplantılarında Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı

    8 ayda 6 kez toplanan 6'lı masa liderlerinin her birinin kendini aday görmek istemesi neticesinde hiçbir toplantıda sonuç alınamadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 12:45
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    Türkiye 2023 seçim atmosferine girdi.

    Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken, 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna henüz cevap bulamadı.

    Krizler dışında sonuç yok

    Toplantılarda, CHP'nin HDP'yi ittifakta isteyip İyi Parti'nin istememesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la adaylık çekişmesi yaşaması, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kendilerini aday olarak görmek istemesi, Meral Akşener'in başbakanlık talep etmesi, masa içinde hep kriz olarak kamuoyuna yansıdı.

    6 lı masanın toplantılarında Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı #1

    8 ayda 6. kez toplandılar

    Yaklaşık 8 ayda 6 kez toplanan muhalefet liderlerinin son toplantısı ise dün Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun misafirliğinde gerçekleşti.

    Gerçekleşen bu toplantıda da çalışmalar değerlendirilirken aday ismi belirlenemeyip bir sonraki toplantı için 2 Ekim tarihine bırakıldı.

    Sepetleri alıp dağıldılar

    Toplantının ardından liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye edildi.

    6 lı masanın toplantılarında Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı #2

    6 lı masanın toplantılarında Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı #3

    6 lı masanın toplantılarında Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı #4

    6 lı masanın toplantılarında Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı #5


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