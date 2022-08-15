6'lı masanın yeni yol haritası son toplantıda belli olacak

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayını son toplantıda masaya yatırıp, 45 gün düşünme süresi isteyecek.

2023 seçimleri için geri sayım başlarken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken, 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna henüz cevap bulamadı.

Aday belirleme konusunda seçmen üzerinde olumsuz imaj çizen 6'lı masa, bu sorunu çözebilmek için son toplantıyı bekliyor...

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 21 Ağustos’ta yapılacak toplantı, 6’lı masanın bugüne kadarki en kritik ve en önemli toplantısı olma özelliği taşıyor.

Aday belirleme ve masadaki liderlerin nasıl hareket edecekleri bu son toplantıda şekillenecek.

Gazeteci Bülent Aydemir'in haberine göre 6'lı masanın yol haritası ise şu şekilde;

Toplantılara 45 gün ara verilecek...

Toplantılara verilecek 45 günlük arada; partiler kendi iç gündemlerine yoğunlaşacak. Bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da değerlendirilecek.

Partiler, yetkili kurullarında ve komisyonlarında Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini ele alacak.

Ortak propaganda

Liderler bu toplantıda, propaganda sürecini de ele alacaklar. Propaganda sürecinin ortaklaştırılması nasıl olabilir? Liderler bu konuya eğilecekler.

Seçim güvenliği

6 partinin kurduğu seçmen inceleme merkeziyle birlikte, hangi parti hangi bölgede teşkilat olarak daha güçlü ise onun bilgileri bu merkeze ulaşacak ve koordineli şekilde seçim ve sandık güvenliği çalışması yürütülecek.