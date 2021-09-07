7 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin koroanvirüs tablosu güncellendi

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği tabloyu Bakan Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştı.

VAKA SAYISI 23 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel tabloya göre son 24 saatte 23 bin 638 kişinin daha testi pozitif çıkarken 274 kişi hayatını kaybetti.

"ÖLÜMLERİ AZALTMALIYIZ"

Bakan Koca tabloyu, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" notuyla paylaştı.