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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı