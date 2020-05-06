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- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge
İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı
- AA
- 06.05.2020 - 19:35
İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayınladı.
65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.
4 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.