Altılı masa bir kez daha toplanıyor

Altılı masa bir kez daha toplanıyor

Altılı masa bugün onuncu kez Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Görüşmede seçim tarihi, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı adaylığı konuları ele alınacak.

Altı muhalefet partisinin oluşturduğu Millet İttifakı, bugün bir kez daha toplanıyor.

Onuncu kez toplanacak muhalefet partileri, toplantısını Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapacak.

Henüz adayını belirleyemeyen altılı masada görüşülecek konuların başında seçim tarihinde yapılması muhtemelen olan değişiklik olacak.

Seçim tarihindeki olası değişiklik ve başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği

Seçim tarihinin yanı sıra güncel başlıklardan biri de başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği.

Bir diğer yandan altılı masanın gündeminde hükümet programı niteliğindeki ‘Temel Politikalar’ belgesi de olacak.

Temel Politikalar metnine son nokta koyulması bekleniyor

Hükümet programı olarak da adlandırılan 'Temel politikalar' metnine liderlerin son noktayı koyması beklenen toplantıda, parlamento seçimine dönük ittifak ilkelerini belirlemek üzere yeni bir komisyonun kurulması gündemde.

Cumhurbaşkanı adaylığı görüşülecek

Masanın en sıcak gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu.

Hızlandırılmış takvimle artık merak edilen "ortak aday" konuşulmaya başlanacak.

Karamollaoğlu: Adaylık konusu gündeme gelecek

Öte yandan toplantı öncesi gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Saadet Lideri Karamollaoğlu, "Altılı Masa’da adaylık konusu açılır mı?" sorusuna "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz." yanıtını verdi.

Karamollaoğlu'nun bu yanıtı sonrası muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu da yavaş yavaş netlik kazanacak.