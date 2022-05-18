Adana’da patates hasadı başladı

En erkenci patatesin yetiştiği kentte tarladaki fiyat 9 lira olurken pazar fiyatı merak ediliyor.

Adana'da erkenci patates hareketliliği yaşanıyor.

Don nedeniyle 2 hafta gecikmeli başlayan hasat, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden işçiler, ülkenin dört bir yanına gönderilecek patatesleri topraktan arındırdı; özenle selelere aldı.

Satış için yola çıktılar

İHA'nın haberine göre; çuvallanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler satış için hallere gönderildi. Kentte yaklaşık 40 bin dekarda ekilen ve dönüm başına 3 ile 4 ton arasında verim alınan patatesten 150 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarla fiyatı 9 TL

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, don ve soğuk hava nedeniyle hasadın 2 hafta geciktiğini ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini söyledi.

Akın Doğan, "Bu sene verim az. Eskiden yapılan birinci ve ikinci kalite patates ayrımı artık yapılmıyor. Tarlada 9 liradan satılarak piyasaya sunuluyor. Geçen sene 1 lira 80 ile 1 lira 90 kuruştan satılan patatesten çiftçimiz para kazanamadı ve bu sene ekim alanını azalttı. Bu sene rekoltenin ve ekim alanının az olması nedeniyle fiyatlar arttı." diye konuştu.

Tezgah fiyatı merak ediliyor

Patetesin ortalama kilosu şimdilerde market ve pazarlarda 10-15 liradan satışa sunuluyor. Adana'dan yola çıkan patateslerle beraber yeni belirlenecek fiyatlar ise merak konusu oldu.