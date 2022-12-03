Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için ziyaret ettiği kentte coşkuyla karşılandı. Erdoğan, "Şu an bu alanda 110 bin kişi var, bu bir rekor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yılın ardından Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı için kente geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada coşkuyla karşılandı.

"Türkiye'nin kendi sınırlarını korumasına karşılar"

Büyük bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye...

Biz bugün derdimizi size söylemeye geldik. Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarını korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da VİDEO



"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar gerçeği kabullenmek zorunda kalıyorlar, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.





"Bu alanda 110 bin kişi var"

Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu meydanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa.

Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın.





"Hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık"

Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından en sıkıntılı döneme girdi.

Bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar cevabını sergilediğiniz fedakarlığınızla alıyor ve alacak. Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mülteci kardeşlerimize gönlümüzü açtık, hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık.

"Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Şimdi dört şey söylüyorum, ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi. Şimdi de onun ümmeti olarak muhacirleri biliriz. Suriye'deki Kürt de Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz.

Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'daki konut ihtiyacı diğer illere göre daha hızlı artmaktadır. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'daki konut ihtiyacı diğer illere göre daha hızlı artmaktadır.

"GAP projesinin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yok"

Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi kazandırdık. GAP projesinin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yoktur.

Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçemizi doğal gaza kavuşturduk. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içerisinde doğal gaz vereceğiz. Tarım, tekstil alanlarında istihdam programlarına hız verdik. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntının elektrik olduğunu biliyoruz.

"Devletimiz 15 milyarlık yükü üstüne alıyor"



Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Bunun için 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Yeter ki siz daha çok üretin, ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız.

6 ilimizde tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik.

Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de devletimiz 15 milyarlık yükü üstüne alıyor. Ödemeleri aylık yerine hasat döneminde yapma imkanı getirdik.

"Yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz"

Şimdi yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Bu proje ile Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getireceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."