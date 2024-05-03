77 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 156 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 77 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 77 ilde düzenlenen Sibergöz-37 operasyonlarında 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en hassas oldukları konuların başında çocukları korumanın geldiğini, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çanakkale ve Mersin'in bulunduğu 77 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

"Çok sayıda materyale el konuldu"

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya, paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.