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- Van’da 40 kaçak göçmen yakalandı
Van’da 40 kaçak göçmen yakalandı
- DHA
- 16.09.2021 - 17:22
- Güncelleme : 16.09.2021 - 18:11
Van’da, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çaldıran ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 14 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Yukarı Gülderen bölgesinde, aralarında 5 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.
BAŞKA MAHALLEDE 6 KİŞİLİK KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Grup içinde çocuğun annesinin olmadığı fark edildi.
Yapılan çalışmalarla jandarma ekipleri, 15 Eylül günü saat 19.00 sıralarında Aşağı Gülderen Mahallesi’nde 6 kişilik Afgan kaçak göçmen grubunun yakalanmasını sağladı.
Van’da 40 kaçak göçmen yakalandı VİDEO
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER
5 yaşındaki çocuğun annesi, 6 kişilik gruptan çıktı.
Çocuk annesine 1 gün sonra teslim edilirken, anne ve çocuğun kavuşma anları jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderildi.