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    Van’da 40 kaçak göçmen yakalandı

    Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, 2 farklı mahallede Afgan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:11
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    Van’da 40 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Çaldıran ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 14 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Yukarı Gülderen bölgesinde, aralarında 5 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen yakaladı.

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    Grup içinde çocuğun annesinin olmadığı fark edildi.

    Yapılan çalışmalarla jandarma ekipleri, 15 Eylül günü saat 19.00 sıralarında Aşağı Gülderen Mahallesi’nde 6 kişilik Afgan kaçak göçmen grubunun yakalanmasını sağladı.

    Van’da 40 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

    5 yaşındaki çocuğun annesi, 6 kişilik gruptan çıktı.

    Çocuk annesine 1 gün sonra teslim edilirken, anne ve çocuğun kavuşma anları jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

    Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderildi.

    Van’da 40 kaçak göçmen yakalandı #1

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