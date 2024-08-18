8-15 Ağustos tarihleri arasında trafikte 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 araç denetlenirken toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Haber Merkezi

Yurt genelinde 8-15 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri 1 milyon 971 bin 985 araçta denetim gerçekleştirdi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 275 sürücüye işlem yapıldı.

447 bin 672 işlem yapıldı

Hız ihlalinde bulunan 134 bin 588, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 165, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'i yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil mobil hız tespit sistemleri ile takviye yaparak güçlendirdik" denildi.