8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2021 - En anlamlı, en güzel, resimli Kadınlar Günü sözleri

Türkiye'de ilk kez 1921 tarihinde kutlanan bu önemli ve anlamlı günde, sevdiklerinin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyenler en güzel, en anlamlı mesajları ve sözleri araştırıyor.

8 Mart tarihinde kutlanan uluslararası bir gün olarak kabul edilen Kadınlar Günü için mesajlar ve sözler araştırılıyor. Bu günün anlam ve önemine hitaben sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri iletmek isteyenler için en güzel, en anlamlı mesajları ve sözleri sizler için derledik.

İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2021...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın. Kadınlar Gününüz kutlu olsun...

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır. Kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun…

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle…

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Yaşam kaynağı, cennetin habercisi, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın baş taçları Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum doğru yolu buldum. Seni seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!

Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

Hepimiz biliyoruz ki bu dünya bir kadın olmadan hiçbir şey ifade etmeyecektir. Kadınlar herkesin hayal edebileceğinden daha güçlüdür. Bugün sonsuz güçlerini kutlayalım. Mutlu Kadınlar Günü.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Kadınlar yılda sadece bir günden daha fazlasını hak ediyorlar. İçlerindeki güç muazzam. Bu gün dünyadaki her insanın kadınları sevmesi ve takdir etmesi gerektiği hatırlatıyor, çünkü bunu hak ettiler. Gününüz mutlu olsun...

“Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim.”

Tüm kadınlara eşitçe ve özgürce yaşayabilecekleri bir dünya diliyorum. Hepinizin günü kutlu olsun! Cennet anaların ayakları altındadır...

Tüm annelerin ve anne adaylarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Dünyanın en değerli varlıkları hepiniz için mutlu ve huzurlu yaşamlar diliyorum, gününüz kutlu olsun...

Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır! Kadınlar Günümüz kutlu olsun...

Sadece gülümsersin ve dünya değişir. Baharın uyumu ve renkleri tüm kadınların hayatında parlasın. Her zaman parlamaya ve gülümsemeye devam et!

Parlayın... Sadece bugün değil, her gün Kadınlar Günü!

Kadınlar her zaman aile ve toplum için bir ilham kaynağıdır. Mutlu Kadınlar Günü!

Bugün en güzel çiçeklerimizi ve şiirimizi hak ediyorsunuz! Mutlu Kadınlar Günü!