Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devlet Teşkilatları Konseyi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı temaslarına aralıksız devam ediyor...

Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu zirvesine katılmak üzere, dün Özbekistan'da gitti.

Semerkant Havalimanı'nda törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Şevket Mirzoyev ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ise, Türk Devlet Teşkilatları Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

"Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

"Önemli kararlara imza atacağımız zirvemizin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aramızdaki ahengi güçlendirmemizin çok daha kritik hale geldiğini görüyoruz.

"FETÖ ile mücadelemizde kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz"

Gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Azerbaycan'ın yanındayız. Türkiye olarak PKK,YPG,DEAŞ dahil eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz.

"Dünyanın en çok sığınmasına ev sahipliği yapan ülkeyiz"

2014 yılından bu yana dünyanın en çok sığınmasına ev sahipliği yapan ülkeyiz. Yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. İşbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır. BM Genel Kurulu'na sunduğumuz tasarıya desteğinizi özellikle bekliyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı ile BM gibi uluslararası kuruluşlarda dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. KKTC'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine katkı sağladık. Siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.





2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi

Geçen sene İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz tarihi zirve bir kilometre taşıydı. Özgün ve etkin yapının temelini attık. İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. İşbirliğimizi pekiştirelim istiyoruz. Strateji belgesi de bizlere bir yol haritası sunuyor. Unsurların birer birer hayata geçirilmesinin hep birlikte takipçisi olalım.

Fonun sağlayacağı mali imkanların işbirliğimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum. Aramızdaki bağların derinleştirilmesine özen veriyor. Benzer mekanizmaları çoğaltmamızın hepimizin faydasına olacağına inanıyorum.

"Toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaştı"

Bakü-Tiflis-Kars yolunun Ekim 2017'de faaliyete geçmesiyle orta koridorun önemli bir ayağı tamamlanmıştır. Türkiye olarak büyük projeleri hizmete aldık. Toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaştı. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasının imzalanması memnuniyet vericidir. Ortak coğrafyamız, stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı en başarılı hatlar arasındadır.

Genç neslin ortak dil, tarih, coğrafya ve kültürünü daha iyi tanıması amacıyla bilimsel çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Teşkilatımız çatısı altında Dünya Göçebe Oyunları Daimi komitesi kurulması önerimize desteğinizi bekliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri saygıyla selamlıyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."