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Haber Merkezi

Son dönemde yaşanan bazı olaylar vatandaşları paniğe sevk etti.

Özellikle polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi ve geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşanan vahşet tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuyla ilgili çok net konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KESİN KONUŞTU

Gerekli adımların atılacağını ve vatandaşların kaygılarının giderileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın hayatını güvenle hissedebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz. Adalet sistemimizde yanlışlık varsa tıkanıklık varsa neşteri vurup onu da çözüme kovuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suç ve suçluyla mücadele mesajının ardından "Çember-23" operasyonları düzenlendi.

YURT GENELİNDE ARANAN 4 BİN 139 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çember-23" operasyonları kapsamında son bir hafta içinde 81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 139 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonların 81 ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti.

Bu operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan 4 bin 139 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 4 bin 60’ının 5 yıla kadar, 51'inin 5-10 yıl arası, 28'sinin ise 10 yıldan uzun süredir arandığı tespit edildi.

ARANAN KİŞİLERİN SUÇLARI

Suç türlerine göre dağılıma bakıldığında, 700 kişinin hırsızlık, 140 kişinin dolandırıcılık, 160 kişinin yağma, 50 kişinin adam öldürme, 160 kişinin cinsel suçlar, 721 kişinin narkotik suçlar, 49'unun terör suçlarından, 448 kişinin kaçakçılık ve organize suçlar ve bin 565'i diğer suçlardan olmak üzere arandığı ortaya çıktı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin adalete teslim edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: