81 ilde kaçak alkol operasyonu: 179 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde, toplum sağlığını tehlikeye atan sahte ürünlerin üretim ve satışına karşı denetim ve operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

179 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

81 ilde “Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ve 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ayrıca 13 yasa dışı imalathane tespit edilerek kapatıldı. Operasyon kapsamında toplam 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Paylaşımında Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: