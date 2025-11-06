81 ilde kaçak alkol operasyonu: 179 şüpheli yakalandı

- 81 ilde sahte ve kaçak alkollü içki operasyonu düzenlendi.
- Operasyonlarda 30 bin 836 şişe sahte içki ve 16 bin 888 litre etil alkol ele geçirildi; 13 yasa dışı imalathane kapatıldı.
- 179 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Yurt genelinde, toplum sağlığını tehlikeye atan sahte ürünlerin üretim ve satışına karşı denetim ve operasyonlar aralıksız devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
179 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
81 ilde “Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ve 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Ayrıca 13 yasa dışı imalathane tespit edilerek kapatıldı. Operasyon kapsamında toplam 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
"ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"
Paylaşımında Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilimizde dün operasyonlar düzenledik.
Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik.
Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır.
Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yaparız."