İstanbul Valiliği'nden 'Fatih’te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddialarına yalanlama

İstanbul'da düzensiz göçle mücadele titizlikle devam ediyor...

İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih ilçesinde düzensiz göçmen yoğunluğu yaşandığı yönünde çıkan haber ve paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Açıklamada, söz konusu içeriklerin maksatlı olduğu ve gerçekle bağdaşmadığı belirtildi.

Valilik, İstanbul’da düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü, yürütülen çalışmaların son teknolojiyle desteklendiğini ve bu yönüyle dünyanın birçok ülkesine örnek teşkil ettiğini bildirdi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sayesinde kentte düzensiz göçle mücadelede önemli aşama kaydedildiği vurgulandı.

"DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DİSİPLİN VE ÖZVERİYLE DEVAM EDECEK"

Göç yönetimi kapsamında yürütülen faaliyetlerde hem Türkiye’de yasal statüde bulunan yabancıların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının hem de yapılan uygulamaların yabancı düşmanlığına sebebiyet verecek bir algıya yol açmamasının temel ilke olduğu ifade edildi.

Ayrıca, ülkede yasa dışı şekilde bulunduğu tespit edilen kişilerin insani koşullarda ülkelerine gönderilmesine büyük hassasiyet gösterildiği belirtildi.

Valilik, kamuoyunun tamamen dezenformasyon amaçlı olduğu ifade edilen haber ve paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini belirterek, düzensiz göçle mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle sürdürüleceğini açıkladı.