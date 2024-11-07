81 ilde Mercek-27 Operasyonu! Bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Suç örgütlerine ve suçlulara yönelik operasyonlar devam ederken, İçişleri Bakanlığı bu süreçteki yeni gelişmeleri paylaştı.

Son olarak, ruhsatsız silah taşıyan kişiler ve silah kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Mercek operasyonlarının 1 hafta sürdüğü belirtilirken, operasyonlar sonucunda toplamda 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

BİN 664 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

81 ilde son 1 hafta içinde “Ruhsatsız Silah Taşıyanlara” ve “Silah Kaçakçılarına” yönelik düzenlenen “MERCEK-27” operasyonlarında;



- 1.100 Ruhsatsız Tabanca,

- 516 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

- 26 Uzun Namlulu Tüfek ve

- 632 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

- 2.274 Silah ele geçirildi.



- 1.664 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.



Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var: O da‚ ‘‘önleyicilik.‘‘ Yani suç oluşmadan önlemek.



Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, “ruhsatsız silaha” karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, Milletimizin her bir ferdiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, Medyamızla, kanaat önderlerimizle, Esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, Annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70’e bir ve beraber olarak vermeliyiz.



Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir.



- Son hafta ilk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve işlem yapılan şüpheliler;



#İstanbul'da 195 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 207şüpheliye işlem yapıldı.



#Adana’da 82 tabanca, 54 av tüfeği ele geçirildi. 101 şüpheliye işlem yapıldı.



#İzmir’de 64 tabanca, 46 av tüfeği ele geçirildi. 89 şüpheliye işlem yapıldı.



#Antalya’da 63 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheliye işlem yapıldı.



#Bursa’da 50 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheliye işlem yapıldı.



- 81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-27 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2.274 silah ele geçirildi.



Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek



Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle