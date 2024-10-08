81 ilde operasyon: 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda Jandarma tarafından aralıksız operasyon gerçekleştirildi.

4 BİN 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyon ile ilgili detayları veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan şu bilgileri paylaştı:

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinden;

-82’si tutuklandı.

-31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



-Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan

-107 adet araç ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle