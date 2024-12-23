İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya, 81 ilde sahte alkol üretimine yönelik "ÇENGEL-13" operasyonlarının yapıldığını duyurdu.

Operasyonlar kapsamında 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiği aktarıldı.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

Sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor



81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz “ÇENGEL-13” operasyonlarında;



- 10 bin 600 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi



- Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı



Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.



- Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımımızı tebrik ediyorum.