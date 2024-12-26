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Haber Merkezi

81 ilde güvenlik güçleri tarafından Çengel 14 ve Çengel 15 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirilirken 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

ÇENGEL 14 OPERASYONU

Çengel 14 operasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edilirken sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ÇENGEL 15 OPERASYONU

Çengel 14 operasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte alkol, 10 bin 391 adet sahte bandrol, 5 bin 347 adet alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi.

Ayrıca 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edilirken sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.