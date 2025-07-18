81 ile 324 yeni proje geliyor: İl il sıraladık

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla her ilde 4 spesifik yatırım konusu olacak şekilde 324 proje devreye alınacağı duyuruldu.

Programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışı yatırımları da kapsama dahil olacak.

Yatırımlara 240 milyon liraya kadar destek verilecek.

İL İL YATIRIM PLANI

İllerin kalkınmasına yönelik yatırım konuları şöyle sıralanıyor:

ADANA

Adana'da akıllı tarım makineleri ve sentetik taş kağıt üretimi,

ADIYAMAN

Adıyaman'da entegre mermer işleme tesisi ile bademi işleyerek katma değerli ürüne dönüştürecek imalat yatırımları,

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da jeotermal kaynaklar ile sazan, karides ve mikroalg gibi su ürünleri yetiştiriciliği ve mermer atıklardan yapı malzemesi yatırımları desteklenecek.

AĞRI

Ağrı'da asgari 500 büyükbaş kapasiteli entegre süt ve et ürünleri işleme tesisi kurulabilecek.

AKSARAY

Aksaray'da motorlu kara taşıtları için airbag ve motosiklet üretimi,

AMASYA

Amasya'da jeotermal sera,

ANKARA

Ankara'da atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesisi,

ANTALYA

Antalya'da sporcu sağlığı ve performans merkezi,

ARDAHAN

Ardahan'da Türk somonu kuluçkahanesi ve yavru üretimi ile entegre doğal taş işleme tesisi yatırımları desteklerden faydalanacak.

ARTVİN

Artvin için doğa temelli turizm ve entegre su ürünleri üretim tesisi,

AYDIN

Aydın için de sağlıklı atıştırmalık ve akıllı tarım makineleri üretimi gibi yatırım konuları belirlendi.

BİLECİK

Balıkesir'de yeşil hidrojen ve cam elyaf tesisi,

BARTIN

Bartın'da iş sağlığı ve güvenliği ayakkabısı üretimi ve deniz ürünleri işleme tesisi,

BATMAN

Batman'da siklo olefin kopolimeri ile sıvı karbondioksit işleme tesisi,

BAYBURT

Bayburt'ta su paketleme ve Bayburt taşı entegre tesisi gibi yatırımlar öne çıkacak.

BİLECİK

Bilecik'te cam elyaf üretimi ve ileri seramik ürünleri,

BİNGÖL

Bingöl'de entegre bal ve arı ürünleri,

BİTLİS

Bitlis'te dondurulmuş patates ve keçi ürünleri işleme tesisleri potansiyel oluşturuyor.

BOLU

Bolu'da geriatri turizm kompleksi ve modüler ahşap mobilya imalatı,

BURDUR

Burdur'da mermer atıkları mikronize öğütme tesisi,

BURSA

Bursa'da biyopolimer, sismik izolatör ve rüzgar türbini üretim yatırımları destek kapsamına alındı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de termik santral uçucu küllerinden değerli bileşenlerin ayrıştırılması, zeytin atıklarından aktif karbon üretimi ile ağaç ve orman ürünleri entegre işleme tesisi,

ÇANKIRI

Çankırı'da tuzdan katma değerli ürün üretimi,

ÇORUM

Çorum'da da raylı sistemler imalatı gibi yatırımlara destek verilmesi planlandı.

DENİZLİ

Denizli'de ulaşım araçları aksam parçalarında kullanılan teknik tekstil ürünü,

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da alüminyum folyo ve entegre kumaş,

DÜZCE

Düzce'de bebek devam sütü,

EDİRNE

Edirne'de çeltik kabuğu ve sapından biyoçar,

ELAZIĞ

Elazığ'da mermer atıklardan mikronize ürün üretimi alanları öne çıkacak.

ERZİNCAN

Erzincan'da sıvı karbondioksit işleme tesisi,

ERZURUM

Erzurum'da ham deri işleme tesisi,

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de havacılık sektöründe kullanılan yüksek alaşımlı dövme parçaları ve yeni nesil akıllı vagon üretimi yatırımlarının desteklenmesi kararlaştırıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te biber atıklarından katma değerli ürün üretimi,

GİRESUN

Giresun'da çikolata üretimi,

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de alabalık tesisi,

HAKKARİ

Hakkari'de çinko ve kurşun izabe tesisi,

HATAY

Hatay'da deri işleme ile yıkıntı atıklarının geri kazanımı ve paslanmaz hassas döküm tesisleri,

IĞDIR

Iğdır'da ambalaj ürünleri üretimi,

ISPARTA

Isparta'da güç ve aromatik bitki özlerinden katma değerli kozmetik üretimi desteklenecek konular arasında yerini aldı.

İSTANBUL

İstanbul'da tasarım, moda ve kreatif üretim atölyesi, simgesel mimari, görsel-işitsel prodüksiyon ve stüdyo altyapısı yatırımları ile sanat bankası, müze, multdisipliner kültürel kompleksler gibi nitelikli kültür endüstrileri öne çıkacak.

İZMİR

İzmir'de rulman ve yüzer deniz üstü rüzgar türbini,

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kil, bakalit ve entegre su ürünleri,

KARABÜK

Karabük'te alaşımlı çelik,

KARAMAN

Karaman'da hassas tarım ekipmanları,

KAZ

Kars'ta kaz yetiştiriciliği,

KASTAMONU

Kastamonu'da kenevir işleme tesisi yatırımlarına destek verilecek.

KAYSERİ

Program kapsamında, Kayseri'de enerji depolama sistemleri, sivil havacılık ürünleri imalatı,

KIRIKKALE

Kırıkkale'de biyodizel ve silah üretimi tesisleri,

KIRKLARELİ

Kırklareli'de jeotermal sera ve maya üretim tesisi,

KIRŞEHİR

Kırşehir'de jeodry yöntemiyle kurutulmuş meyve-sebze üretimi ve paketleme tesisi,

KİLİS

Kilis'te zeytin atıklarından katma değerli ürün,

KOCAELİ

Kocaeli'de elektrikli lastik pişirme presi, akü geri dönüşüm ve rulman üretim tesisi,

KONYA

Konya'da mermi ve askeri silah parçası üretimleri yapılacak.

KÜTAHYA

Kütahya'da bakır filmaşin ve endüstriyel akü,

MALATYA

Malatya'da kayısı çekirdeğinden katma değerli ürün,

MANİSA

Manisa'da elektronik kart, modern jeotermal sera kurulumu,

MARDİN

Mardin'de Asya eriştesi,

MERSİN

Mersin'de tekne ve yat,

MUĞLA

Muğla'da hibrit, elektrikli ve güneş enerjisi destekli çevre dostu deniz araçları gibi konularda yatırımlar desteklenecek.

MUŞ

Muş'ta kaz,

MUŞ

Muş'ta kaz yetiştiriciliği,

NEVŞEHİR

Nevşehir'de veri merkezi, sıcak hava balonu ve aksamları üretimi ile Kapadokya Film Platosu yatırımları desteklerden faydalanacak.

NİĞDE

Niğde'de medikal ürün üretimi,

ORDU

Ordu'da kakao işleme ve endüstriyel çikolata,

OSMANİYE

Osmaniye'de kesme çiçek,

RİZE

Rize'de çay atıklarından karbon, silah ve parçaları üretimi ile butik çay turizm kompleksi,

SAKARYA

Sakarya'da gemiler ve yüzer araçlar için basınçlı havayla çalışan sanitasyon sistemleri,

SAMSUN

Samsun'da akıllı filtre sistemleri,

SİİRT

Siirt'te dondurma ve medikal serum seti,

SİNOP

Sinop'ta kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği ve yat limanı kurulumu,

SİVAS

Sivas'ta alçı plaka ve optik ürün imalatı,

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da taş yünü üretimi gibi konular öne çıkacak.

ŞIRNAK

Şırnak'ta mobilya ve kara taşıtları aksamları üretimi,

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da akıllı küçük ev aletleri ve tıbbi araç gereç imalatı,

TOKAT

Tokat'ta maya üretim tesisi,

TRABZON

Trabzon'da elektrikli tekne,

TUNCELİ

Tunceli'de doğa temelli turizm,

UŞAK

Uşak'ta medikal tekstil,

VAN

Van'da hazır giyimde ileri-geri bağlantılı ürün üretimi gibi konular desteklenecek.

YALOVA

Yalova'da akıllı sulama ve iklimlendirme sistemleri ve gemi motoru üretimi,

YOZGAT

Yozgat'ta savunma sanayisine yönelik gıda üretimi ve hazır yemek kiti,

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da yassı çelik tabanlı üretim gibi yatırım konuları desteklerden faydalanacak.