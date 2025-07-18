81 ile 324 yeni proje geliyor: İl il sıraladık

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla her ilde 4 spesifik yatırım konusu olacak şekilde 324 proje devreye alınacağı duyuruldu.
Programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışı yatırımları da kapsama dahil olacak.
Yatırımlara 240 milyon liraya kadar destek verilecek.
İL İL YATIRIM PLANI
İllerin kalkınmasına yönelik yatırım konuları şöyle sıralanıyor:
ADANA
Adana'da akıllı tarım makineleri ve sentetik taş kağıt üretimi,
ADIYAMAN
Adıyaman'da entegre mermer işleme tesisi ile bademi işleyerek katma değerli ürüne dönüştürecek imalat yatırımları,
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da jeotermal kaynaklar ile sazan, karides ve mikroalg gibi su ürünleri yetiştiriciliği ve mermer atıklardan yapı malzemesi yatırımları desteklenecek.
AĞRI
Ağrı'da asgari 500 büyükbaş kapasiteli entegre süt ve et ürünleri işleme tesisi kurulabilecek.
AKSARAY
Aksaray'da motorlu kara taşıtları için airbag ve motosiklet üretimi,
AMASYA
Amasya'da jeotermal sera,
ANKARA
Ankara'da atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesisi,
ANTALYA
Antalya'da sporcu sağlığı ve performans merkezi,
ARDAHAN
Ardahan'da Türk somonu kuluçkahanesi ve yavru üretimi ile entegre doğal taş işleme tesisi yatırımları desteklerden faydalanacak.
ARTVİN
Artvin için doğa temelli turizm ve entegre su ürünleri üretim tesisi,
AYDIN
Aydın için de sağlıklı atıştırmalık ve akıllı tarım makineleri üretimi gibi yatırım konuları belirlendi.
BİLECİK
Balıkesir'de yeşil hidrojen ve cam elyaf tesisi,
BARTIN
Bartın'da iş sağlığı ve güvenliği ayakkabısı üretimi ve deniz ürünleri işleme tesisi,
BATMAN
Batman'da siklo olefin kopolimeri ile sıvı karbondioksit işleme tesisi,
BAYBURT
Bayburt'ta su paketleme ve Bayburt taşı entegre tesisi gibi yatırımlar öne çıkacak.
BİLECİK
Bilecik'te cam elyaf üretimi ve ileri seramik ürünleri,
BİNGÖL
Bingöl'de entegre bal ve arı ürünleri,
BİTLİS
Bitlis'te dondurulmuş patates ve keçi ürünleri işleme tesisleri potansiyel oluşturuyor.
BOLU
Bolu'da geriatri turizm kompleksi ve modüler ahşap mobilya imalatı,
BURDUR
Burdur'da mermer atıkları mikronize öğütme tesisi,
BURSA
Bursa'da biyopolimer, sismik izolatör ve rüzgar türbini üretim yatırımları destek kapsamına alındı.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de termik santral uçucu küllerinden değerli bileşenlerin ayrıştırılması, zeytin atıklarından aktif karbon üretimi ile ağaç ve orman ürünleri entegre işleme tesisi,
ÇANKIRI
Çankırı'da tuzdan katma değerli ürün üretimi,
ÇORUM
Çorum'da da raylı sistemler imalatı gibi yatırımlara destek verilmesi planlandı.
DENİZLİ
Denizli'de ulaşım araçları aksam parçalarında kullanılan teknik tekstil ürünü,
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da alüminyum folyo ve entegre kumaş,
DÜZCE
Düzce'de bebek devam sütü,
EDİRNE
Edirne'de çeltik kabuğu ve sapından biyoçar,
ELAZIĞ
Elazığ'da mermer atıklardan mikronize ürün üretimi alanları öne çıkacak.
ERZİNCAN
Erzincan'da sıvı karbondioksit işleme tesisi,
ERZURUM
Erzurum'da ham deri işleme tesisi,
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de havacılık sektöründe kullanılan yüksek alaşımlı dövme parçaları ve yeni nesil akıllı vagon üretimi yatırımlarının desteklenmesi kararlaştırıldı.
GAZİANTEP
Gaziantep'te biber atıklarından katma değerli ürün üretimi,
GİRESUN
Giresun'da çikolata üretimi,
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de alabalık tesisi,
HAKKARİ
Hakkari'de çinko ve kurşun izabe tesisi,
HATAY
Hatay'da deri işleme ile yıkıntı atıklarının geri kazanımı ve paslanmaz hassas döküm tesisleri,
IĞDIR
Iğdır'da ambalaj ürünleri üretimi,
ISPARTA
Isparta'da güç ve aromatik bitki özlerinden katma değerli kozmetik üretimi desteklenecek konular arasında yerini aldı.
İSTANBUL
İstanbul'da tasarım, moda ve kreatif üretim atölyesi, simgesel mimari, görsel-işitsel prodüksiyon ve stüdyo altyapısı yatırımları ile sanat bankası, müze, multdisipliner kültürel kompleksler gibi nitelikli kültür endüstrileri öne çıkacak.
İZMİR
İzmir'de rulman ve yüzer deniz üstü rüzgar türbini,
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kil, bakalit ve entegre su ürünleri,
KARABÜK
Karabük'te alaşımlı çelik,
KARAMAN
Karaman'da hassas tarım ekipmanları,
KAZ
Kars'ta kaz yetiştiriciliği,
KASTAMONU
Kastamonu'da kenevir işleme tesisi yatırımlarına destek verilecek.
KAYSERİ
Program kapsamında, Kayseri'de enerji depolama sistemleri, sivil havacılık ürünleri imalatı,
KIRIKKALE
Kırıkkale'de biyodizel ve silah üretimi tesisleri,
KIRKLARELİ
Kırklareli'de jeotermal sera ve maya üretim tesisi,
KIRŞEHİR
Kırşehir'de jeodry yöntemiyle kurutulmuş meyve-sebze üretimi ve paketleme tesisi,
KİLİS
Kilis'te zeytin atıklarından katma değerli ürün,
KOCAELİ
Kocaeli'de elektrikli lastik pişirme presi, akü geri dönüşüm ve rulman üretim tesisi,
KONYA
Konya'da mermi ve askeri silah parçası üretimleri yapılacak.
KÜTAHYA
Kütahya'da bakır filmaşin ve endüstriyel akü,
MALATYA
Malatya'da kayısı çekirdeğinden katma değerli ürün,
MANİSA
Manisa'da elektronik kart, modern jeotermal sera kurulumu,
MARDİN
Mardin'de Asya eriştesi,
MERSİN
Mersin'de tekne ve yat,
MUĞLA
Muğla'da hibrit, elektrikli ve güneş enerjisi destekli çevre dostu deniz araçları gibi konularda yatırımlar desteklenecek.
MUŞ
Muş'ta kaz,
MUŞ
Muş'ta kaz yetiştiriciliği,
NEVŞEHİR
Nevşehir'de veri merkezi, sıcak hava balonu ve aksamları üretimi ile Kapadokya Film Platosu yatırımları desteklerden faydalanacak.
NİĞDE
Niğde'de medikal ürün üretimi,
ORDU
Ordu'da kakao işleme ve endüstriyel çikolata,
OSMANİYE
Osmaniye'de kesme çiçek,
RİZE
Rize'de çay atıklarından karbon, silah ve parçaları üretimi ile butik çay turizm kompleksi,
SAKARYA
Sakarya'da gemiler ve yüzer araçlar için basınçlı havayla çalışan sanitasyon sistemleri,
SAMSUN
Samsun'da akıllı filtre sistemleri,
SİİRT
Siirt'te dondurma ve medikal serum seti,
SİNOP
Sinop'ta kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği ve yat limanı kurulumu,
SİVAS
Sivas'ta alçı plaka ve optik ürün imalatı,
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da taş yünü üretimi gibi konular öne çıkacak.
ŞIRNAK
Şırnak'ta mobilya ve kara taşıtları aksamları üretimi,
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da akıllı küçük ev aletleri ve tıbbi araç gereç imalatı,
TOKAT
Tokat'ta maya üretim tesisi,
TRABZON
Trabzon'da elektrikli tekne,
TUNCELİ
Tunceli'de doğa temelli turizm,
UŞAK
Uşak'ta medikal tekstil,
VAN
Van'da hazır giyimde ileri-geri bağlantılı ürün üretimi gibi konular desteklenecek.
YALOVA
Yalova'da akıllı sulama ve iklimlendirme sistemleri ve gemi motoru üretimi,
YOZGAT
Yozgat'ta savunma sanayisine yönelik gıda üretimi ve hazır yemek kiti,
ZONGULDAK
Zonguldak'ta da yassı çelik tabanlı üretim gibi yatırım konuları desteklerden faydalanacak.