Cezaevinde şiddet gören Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Silivri'ye sevk edildi

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu, emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü.

Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

CEZAEVİNDE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

13 Aralık'ta tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilirken burada şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

SİLİVRİ'YE SEVK EDİLDİ

Tuğyan Ülkem Gülter, bu olayın ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

KIZI VE ARKADAŞI KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

CEZAEVİNDEN KONUŞTU

Güllü'nün ölümünün ve ardından yaşananların kamuoyundaki yankıları sürerken kızı Tuğyan Gülter, cezaevinden ilk kez konuştu.

Habertürk'e konuşan Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddederek "Sultan’dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar.

Fakat ben günah vebal almam. Sultan’a, ‘Rapor kötü geldi kendini kurtar’ dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.