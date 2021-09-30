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- Eskişehir'de DEAŞ operasyonu
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu
Terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen bir kişi, ekipler tarafından yakalandı.
- AA
- 30.09.2021 - 09:36
- Güncelleme : 30.09.2021 - 10:03
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ kapsamlı bir operasyon düzenledi.
Çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olan Suriye uyruklu T.E.'yi saklandığı adreste bulan ekipler, örgüt mensubunu gözaltına aldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şahıs sorgu için götürüldüğü emniyette, işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.