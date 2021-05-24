Ardahan'da dolu yağdı

Kent merkezindeki sağanak yağış, köylerde dolu olarak etkili oldu. Şiddetli fırtınanın yaşandığı Çataldere köyünde seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili yurdun farklı kesimleri için şiddetli ve sağanak yağış uyarıları yapılmıştı.

Bunun üzerine Ardahan'da sağanak ile başlayan yağmur yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası kent beyaza büründü.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ, AĞAÇLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Çataldere köyünde yaşayan Tayfur Kılıç, o anları telefonu ile kayda aldı. Köyde etkili olan dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle seralar büyük zarar görürken ağaçlar yola devrildi. Ağaçlar, köylülerin kendi imkanlarıyla yoldan kaldırıldı.

Köy muhtarı Atanur Kılıç da ilkbaharda yağmur beklerden kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyledi.